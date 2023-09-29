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22:51, 29 сентября 2023Бывший СССР

Российские войска отразили попытку ВСУ провести разведку боем у Приютного

Пушилин: ВС России отразили попытку ВСУ провести разведку боем у Приютного

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести разведку боем в южном направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В результате российские войска отразили атаки у населенных пунктов Приютное, Новомайорское и Новопрокоповка, противник понес потери и был отброшен на исходные позиции.

28 сентября в районе Приютного Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки противника.

В тот же день советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ перебросили часть войск с краснолиманского направления под Артемовск из-за больших потерь. «По данным нашей разведки, противник перекинул из-под Кременной существенную часть группировки в район населенного пункта Андреевка на южном фланге Артемовска для участия в штурмах», — сказал он.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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