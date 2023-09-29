Соседи Пугачевой назвали певицу сухенькой старушкой в парике

Соседи Пугачевой перестали узнавать певицу из-за изменений в ее внешности

Соседи эстрадной певицы Аллы Пугачевой перестали узнавать артистку, проживающую в Израиле, из-за изменений в ее внешности. Об этом сообщает KP.RU.

По словам жителей, проживающих вместе с артисткой в Герцлии, ее часто видят в местных магазинах без косметики и украшений. Соседи отмечают, что сейчас эстрадная певица выглядит как сухонькая старушка в парике.

По данным издания, эмоциональное состояние Пугачевой также ослабло: на днях исполнительница расплакалась, когда директор Бориса Моисеева прислал ей фотографию памятника ее коллеги и близкого друга.

Ранее стало известно об уменьшении доходов Аллы Пугачевой и ее супруга, ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), проживающих вместе с детьми в Израиле. По данным промоутеров, гонорары шоумена за выступления за границей снизились в три раза, со 150 тысяч евро (примерно 15,3 миллиона рублей) до 50 тысяч (примерно 5,1 миллиона рублей). По их мнению, это закономерно, так как в Европе стендап-комики в среднем получают за концерт 25 тысяч (примерно 2,57 миллиона рублей).