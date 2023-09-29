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18:06, 29 сентября 2023Бывший СССР

На Украине решили самостоятельно производить средства ПВО

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина решила производить средства ПВО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Киеве решили начать самостоятельное производство средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«Существует фундаментальное решение, которое мы начнем реализовывать очень скоро. К нам приедут специалисты, которые будут разрабатывать план собственного производства всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО», — сказал он.

Ранее стало известно, что Германия разрешила оружейному концерну Rheinmetall заниматься производством вооружений на Украине.

20 сентября замначальника управления противоминной деятельности Минобороны республики Олег Шуварский сообщил, что Киев ведет переговоры с хорватской и словацкой компаниями по локализации производства машин для разминирования.

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    Алевтина Запольская
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