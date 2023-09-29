Россияне массово устремились в два региона летом

«МегаФон»: Мурманская область стала лидером по росту турпотока летом 2023-го

В летнем сезоне 2023 года россияне массово устремились в два региона страны — Мурманскую и Амурскую области. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «МегаФон», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что Мурманская область стала лидером среди российских регионов по росту туристического потока. Летом туда приехало на 39 процентов россиян больше, чем годом ранее. Путешественников привлекала рыбалка на озерах, а также сплавы по реке Кола.

Кроме того, россияне стали чаще посещать Амурскую область (прирост на 17 процентов). Местом притяжения туристов в регионе стал космодром Восточный. Аналогичный рост турпотока показал Дагестан, куда люди приезжают, чтобы увидеть Сулакский каньон и гору Тарки-Тай. А Калининградскую область и Забайкалье летом посетили на 16 процентов больше отдыхающих, чем в прошлом сезоне.

При этом по количеству принятых туристов лидирует Краснодарский край, за ним идут Москва и Санкт-Петербург, Дагестан и Татарстан.

Ранее стало известно, что количество китайских туристов в Москве в 2023 году выросло в шесть раз по сравнению с 2022-м. КНР вышла на первое место по въездному потоку из стран дальнего зарубежья.