В РФС объяснили значение возможного перехода в Азиатскую конфедерацию

Митрофанов заявил, что РФС не использует переход в Азию для шантажа УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил значение возможного перехода организации Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его слова приводит ТАСС.

«Мы же не пытаемся давить на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — либо так, либо мы в Азию. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог», — заявил Митрофанов. Он подчеркнул, что переход в Азию будет возможен только после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) согласится снять запрет на участие российских команд в международных соревнованиях. В противном случае сборные не смогут сыграть и на азиатских соревнованиях.

В декабре прошлого года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает вопрос перехода из УЕФА в АФК. Решение планируется принять до конца 2023-го. ФИФА заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.