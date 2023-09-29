Зарубежные рейсы российских самолетов задержали из-за риска ареста

S7 задержала рейсы в Таиланд, ОАЭ и Узбекистан из-за риска ареста самолетов

Авиакомпания S7 задерживает несколько зарубежных рейсов из-за риска ареста самолетов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Уточняется, что российский перевозчик отложил вылеты в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Узбекистан. «Авиакомпания ожидает разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов», — заявила представитель S7.

По данным агентства, рейсы из Иркутска в Бангкок, Новосибирска в Дубай и Москвы в Ургенч задержали до 00:00 30 сентября. В S7 добавили, что пассажирам перенесенных рейсов сообщают об изменениях в расписании и предоставляют необходимые услуги.

Ранее Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям не летать в другие страны на воздушных судах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Существует риск ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. При этом есть исключения для рейсов в Турцию и Белоруссию.

Кроме того, ведомство собрало экстренное совещание по международным перевозкам. Руководителей российских авиакомпаний попросили собраться на мероприятии лично, подключиться к нему по видеоконференцсвязи не разрешили.