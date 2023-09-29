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20:22, 29 сентября 2023Ценности

57-летняя Сальма Хайек показала седые волосы и лицо без макияжа

Кадр: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала естественную внешность на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 57-летняя звезда снялась без макияжа во время трапезы в уличном заведении. На кадрах видно, что на лице знаменитости присутствуют косметические дефекты в виде пигментных пятен. Артистка предстала в черной блузке с коротким рукавом и белой юбке с цветочным принтом.

Помимо этого, Хайек собрала поседевшие волосы в тугой пучок, а в качестве аксессуаров выбрала тонкое ожерелье и солнцезащитные очки. «Шоколад бывает в любых формах», — подписала она пост, который набрал более 312 тысяч лайков.

Ранее в сентябре Сальма Хайек снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Знаменитость поделилась новым пляжным фото, на котором она предстала на фоне моря и скал, в раздельном купальнике, демонстрирующем ее пышную грудь. Поверх наряда звезда надела длинную накидку голубого цвета с кружевом на рукавах.

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    Екатерина Ештокина
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