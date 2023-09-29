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16:56, 29 сентября 2023Мир

Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Лондона

Посольство РФ в Лондоне: новые санкции являются попыткой вмешаться в дела страны

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Новые санкции со стороны Великобритании в отношении России являются очередной попыткой вмешательства в дела страны. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает ТАСС.

«Налицо не первая высокомерная попытка Лондона вмешаться во внутренние дела нашей страны и непозволительным образом поставить под сомнение ее территориальную целостность», — заявили в дипломатическом представительстве.

Также в посольстве обратили внимание, что критика Великобританией референдумов в новых регионах России и их присоединение противоречат политике королевства в отношении Фолклендских островов, где власти сами привели голосование в 2013 году. По мнению ведомства, подобные действия Лондона являются двуличием.

Ранее власти Великобритании расширили санкционной список против России, добавив 11 новых позиций. В частности, сообщается, что в него внесли главу МЧС России Александра Куренкова и ЦИК России. Также под санкции попали члены правительств новых регионов России.

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