Российская теннисистка обыграла вторую ракетку мира на турнире WTA

Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Швентек на турнире WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Польши Игу Швентек в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 29 сентября и продлилась 2 часа и 23 минуты. Россиянка одержала победу в трех сетах: 6:2, 2:6, 6:4. В полуфинале Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Кудерметова находится на 19-й строчке в рейтинге WTA. Швентек является второй ракеткой мира.

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