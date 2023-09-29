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10:37, 29 сентября 2023Спорт

Российская теннисистка обыграла вторую ракетку мира на турнире WTA

Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Швентек на турнире WTA

Фото: Rob Prange / Globallookpress.com

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Польши Игу Швентек в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 29 сентября и продлилась 2 часа и 23 минуты. Россиянка одержала победу в трех сетах: 6:2, 2:6, 6:4. В полуфинале Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Кудерметова находится на 19-й строчке в рейтинге WTA. Швентек является второй ракеткой мира.

12 сентября румынскую теннисистку Симону Халеп дисквалифицировали за применение допинга. 31-летнюю спортсменку отстранили на четыре года. Срок наказания истечет 6 октября 2026 года.

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    Алексей Гусев
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