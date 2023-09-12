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18:24, 12 сентября 2023Спорт

Бывшую первую ракетку мира дисквалифицировали за допинг

Бывшую первую ракетку мира Халеп дисквалифицировали на четыре года за допинг
Симона Халеп

Симона Халеп. Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters

Румынскую теннисистку Симону Халеп дисквалифицировали за применение допинга. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

31-летнюю спортсменку отстранили на четыре года. Срок наказания истечет 6 октября 2026 года.

Бывшая первая ракетка мира во время выступления на US Open-2022 в августе 2022 года cдала пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество роксадустат. В сентябре спортсменка заявила о досрочном завершении сезона из-за перенесенной операции на носу. В октябре 2022-го стало известно о положительной пробе А, после чего Халеп запросила вскрытие пробы Б.

На счету Халеп 24 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), включая победы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. По итогам 2017 и 2018 годов румынская спортсменка возглавляла рейтинг WTA. Сейчас она находится на девятом месте в списке лучших теннисисток мира.

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    Ксения Курашкина
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