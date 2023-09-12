Бывшую первую ракетку мира дисквалифицировали за допинг

Бывшую первую ракетку мира Халеп дисквалифицировали на четыре года за допинг

Румынскую теннисистку Симону Халеп дисквалифицировали за применение допинга. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

31-летнюю спортсменку отстранили на четыре года. Срок наказания истечет 6 октября 2026 года.

Бывшая первая ракетка мира во время выступления на US Open-2022 в августе 2022 года cдала пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество роксадустат. В сентябре спортсменка заявила о досрочном завершении сезона из-за перенесенной операции на носу. В октябре 2022-го стало известно о положительной пробе А, после чего Халеп запросила вскрытие пробы Б.

На счету Халеп 24 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), включая победы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. По итогам 2017 и 2018 годов румынская спортсменка возглавляла рейтинг WTA. Сейчас она находится на девятом месте в списке лучших теннисисток мира.