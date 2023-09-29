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09:48, 29 сентября 2023Среда обитания

В России возобновили выдачу льготной ипотеки под три процента

«РГ»: выдачу льготной сельской ипотеки под три процента возобновили
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Минсельхоз возобновил согласование заявок по программе «Сельская ипотека». О том, что в стране снова начали выдачу льготной ипотеки под три процента годовых, сообщает «Российская газета».

Прием заявок осуществляется в штатном режиме. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что правительство нашло деньги на дальнейшую реализацию программы. «Будем выдавать сельскую ипотеку, пока не таким большими объемами, как это было раньше, но тем не менее небольшие выдачи по сельской ипотеке будут», — рассказал министр.

Объем средств и источник, из которого они поступили, не уточняются. Аналитик Народного фронта Павел Склянчук объяснил, что после повышения ключевой ставки происходит переоценка значимости ведомственных ипотечных программ. По его словам, Минсельхозу удалось отстоять сельскую ипотеку. «Во время пандемии наметился тренд на переезд из городов в прилегающие к ним пригороды, где не такая высокая этажность домов, лучше экология, но есть развитая социальная и транспортная инфраструктура, в отличие от деревень», — отметил специалист.

В начале сентября в Минсельхозе заявили, что выдачу сельской ипотеки возобновят в 2024 году. Действие программы приостановили в конце августа на фоне ухудшения экономической ситуации

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    Александра Качан
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