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13:57, 6 сентября 2023Среда обитания

В России назвали сроки возобновления выдачи сельской ипотеки

Патрушев: в России планируют возобновить выдачу сельской ипотеки с 2024 года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские банки могут возобновить выдачу сельской ипотеки с 2024 года, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает ТАСС. Действие программы приостановили в конце августа, объяснив это ухудшением экономической ситуации, на фоне чего Центробанк резко повысил ключевую ставку.

Из-за этого обязательства по ранее выданным кредитам выросли, объяснил министр. «Часть денег действительно закончилась... Тем не менее, я думаю, что в процессе согласования бюджета мы получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», — заключил он.

Патрушев добавил, что выдача льготных кредитов предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) будет возобновлена к концу текущего года. В настоящее время власти ищут ресурсы на эти нужды. Также через некоторое время начнется кредитование в селе, отметил глава ведомства.

Изначально сельская ипотека предусматривала получение кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1 до трех процентов годовых. В Минфине отмечали, что ставку по льготным ипотечным программам после поднятия ключевой ставки ЦБ сохранят на уровне восьми процентов. Резкое ужесточение монетарной политики — это временная мера и в будущем ставку понизят, пообещали власти.

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    Мария Грушко
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