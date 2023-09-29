Губернатор Севастополя рассказал о проведенном времени в бомбоубежище

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что провел полчаса в бомбоубежище

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что около получаса провел в бомбоубежище вместе с горожанами из-за объявленных воздушных тревог. Его рассказ вышел в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что получил сигнал оповещения, когда находился на работе. «После этого запустил тревогу, спокойно с коллегами спустился и вместе с севастопольцами провел почти полчаса в укрытии», — поделился Развожаев.

В Telegram-канале губернатор отметил, что сейчас порядка 90 процентов бомбоубежищ в Севастополе привели в порядок.

«Эти укрытия — и я об этом уже много раз говорил — временные. Они служат в основном для защиты от осколков выбитых стекол, частей сбитых ракет», — заметил он.

По мнению Развожаева, Севастополь в настоящее время выступает «как красная тряпка для врага».

Ранее он назвал ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе расчетливым терактом.