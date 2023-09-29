Названы секс-позы для максимального удовольствия в пожилом возрасте

Миссионерская поза и поза ложки — лучшие варианты для получения максимального удовольствия от интимной близости в зрелом возрасте, уверена секс-коуч Паулина Теннер. Некоторые другие секс-позиции, подходящие для пожилых пар, она назвала изданию Metro.

Специалистка заявила, что пожилые люди могут испытывать физический дискомфорт, занимаясь сексом в некоторых позах, например, стоя на коленях. Одной из лучших она считает классическую миссионерскую позицию или ее вариацию, в которой женщина лежит на спине, свесив ноги, а мужчина проникает в нее стоя. При этом партнеры могут обнять руками и ногами друг друга и тем самым снять излишнее напряжение от веса тел друг друга и обеспечить более тесную эмоциональную связь, отметила коуч.

Еще одним комфортным и безопасным для секса в зрелом возрасте вариантом Теннер назвала позу ложки. В ней мужчина может наклонить таз партнерши под разными углами и тем самым обеспечить нужную глубину проникновения и лучше стимулировать эрогенные зоны. Также пожилым людям получить удовольствие от интимной близости позволит поза 69 лежа на боку. В этом случае ни одному из партнеров не придется приподниматься и опираться на руки или колени.

Последняя поза, к которой Теннер рекомендовала присмотреться зрелым людям, — поза наездницы, в которой мужчина сидит на стуле или кресле, а женщина располагается на нем сверху.

Ранее психолог Барбара Сантини и секс-коуч Татьяна Дьяченко назвали простую в исполнении позу в сексе для умопомрачительного оргазма. По их мнению, лучше всего для этого подходит позиция «лежачий полицейский».