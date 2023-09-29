Назван возможный срок стабилизации курса рубля

Экономист Юденков допустил стабилизацию курса рубля в декабре

Текущий курс рубля по отношению к доллару и евро во многом является спекулятивным и может быть обусловлен паузой в интервенциях Центрального банка (ЦБ). Стабилизация курса может произойти в начале декабря. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«У меня создалось впечатление, что интервенции, которые ЦБ проводил на прошлой неделе, на этой либо закончились, либо банк решил взять паузу, в то время как спекулянты продолжают вести свою игру. Не думаю, что есть объективная тенденция к удорожанию валюты. Да, перекос во внешней торговле, действительно, есть, но он не критичный», — считает Юденков.

Он допустил, что ЦБ мог взять паузу в интервенциях для того, чтобы посмотреть, может ли рынок нормально функционировать без вмешательств. Но спекуляции, как выяснилось, все еще не дают курсу опуститься до объективных значений.

«Адекватным был бы курс в 90-95 рублей за доллар. Вероятно, он станет таким в начале декабря: бюджет был сформирован по этому уровню», — сказал экономист.

В ходе утренних торгов на Московской бирже курс евро в моменте превысил отметку 103 рубля. Это произошло впервые с 20 сентября 2023 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте площадки. Курс доллара превысил отметку в 98 рублей.

