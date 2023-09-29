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09:27, 29 сентября 2023Бывший СССР

Останки погибших при взрыве в Нагорном Карабахе вывезут в Армению

24news: на месте взрыва в Нагорном Карабахе обнаружили 170 останков погибших

Фото: Ministry of Internal Affairs, Republic of Artsakh / Reuters

На месте взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе обнаружили 170 останков погибших, их вывезут в Армению. Об этом сообщает 24news со ссылкой на Государственное управление МВД Азербайджана.

Спасательные отряды продолжают поиски на месте происшествия. «На сегодняшний день в этом же районе обнаружено и передано в бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков, а личные вещи — в оперативный штаб», — пишет 24news.

Уточняется, что прах и останки перевезут в Армению для идентификации посредством ДНК-экспертизы.

Взрыв на нефтехранилище в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе произошел 25 сентября. 27 сентября омбудсмен Нагорного Карабаха Гагам Степанян заявил, что число погибших в результате случившегося составило 68, личности 21 погибшего установлены, пострадали 290 человек.

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    Варвара Кошечкина
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