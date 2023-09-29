Украденную статую Будды за 145 миллионов рублей нашли через неделю

В США полиция Лос-Анджелеса нашла похищенную статую Будды стоимостью $1,5 млн

В США полиции удалось обнаружить похищенную из арт-галереи старинную статую Будды стоимостью 1,5 миллиона долларов (около 145 миллионов рублей). Об этом сообщает New York Post.

Кража произошла 18 сентября в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Неизвестный ночью подъехал к галерее на грузовике. Затем он взломал ворота и проник в помещение и вскоре вывез оттуда на тележке статую, весящую около 115 килограммов. На все манипуляции у него ушло 25 минут. Действия преступника попали на камеры наблюдения.

Менее чем через неделю после кражи, в субботу, 23 сентября, полицейские нашли фургон, в котором лежал украденный артефакт. Машина принадлежит 44-летнему Джастину Ливику, тем не менее его участие в преступлении остается под вопросом. Мужчину задержали, но позже отпустили. Возвращенная статуя Будды была изготовлена японскими мастерами периода Эдо (1603-1868 годы). Считается, что она была главной скульптурой некоего храма.

Хозяйка галереи Фаиза Бараки заявила, что кража была очень странной. Преступник не тронул множество других ценных экспонатов. Кроме того, она отметила, что исторический артефакт практически невозможно продать. «Вы не можете выставить его на рынок. Не можете пойти в ломбард и сдать за пару тысяч долларов — это просто невозможно. Очень странная ситуация. Это похоже на классическую музейную кражу, но что ты будешь делать с похищенным? Мы озадачены, откровенно говоря», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что детектив Артур Бранд, занимающийся поиском украденных произведений искусства, показал видео, на котором распаковывает только что возвращенную ему картину Винсента Ван Гога «Сад священника в Нюэнене весной». Полотно, относящееся к раннему периоду творчества художника, похитили 30 марта 2020 года из Музея Зингера в городе Ларен.

