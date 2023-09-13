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21:34, 13 сентября 2023Из жизни

Возвращение украденной в 2020 году картины Ван Гога попало на видео

NOS: детектив Артур Бранд показал видео только что возвращенной картины Ван Гога

Детектив Артур Бранд, занимающийся поиском украденных произведений искусства, показал видео, на котором распаковывает только что возвращенную ему картину Винсента Ван Гога «Сад священника в Нюэнене весной». Ролик опубликовала Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

На записи голландский детектив-искусствовед поднимается по лестнице своего дома со свертком, в котором лежит знаменитое полотно. Он распаковывает картину, осматривает и подтверждает, что в его руки действительно попал подлинник.

Бранд занимался поисками картины на протяжении трех с половиной лет. Он рассказал, что «Сад священника в Нюэнене весной» долгое время переходил из рук в руки между разными группировками преступников, однако долго не задерживался ни у кого. По словам детектива, это связано с тем, что похититель полотна был задержан в апреле 2021 года. «В какой-то момент она стала настоящей головной болью преступного мира, и никто не хотел иметь с ней дела. Опасность была слишком велика, потому что полиция отправила причастных к краже за решетку», — заявил Бранд.

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Ранее полиция перехватила переговоры некой группировки, члены которой хотели сдать «Сад священника в Нюэнене весной» в обмен на смягчение приговора своим подельникам. Неизвестно, стало ли возвращение картины Бранду частью этой сделки, но расследование он проводил в сотрудничестве с представителями властей.

Детектив отказался раскрыть личность посредника и подробности переговоров, приведших к возвращению картины, отметив только, что «всегда найдутся люди, которые что-то знают».

Полотно «Сад священника в Нюэнене весной», относящееся к раннему периоду творчества Винсента Ван Гога, было написано в 1884 году. Его похитили 30 марта 2020 года из Музея Зингера в городе Ларен, провинция Западная Голландия. Вор воспользовался тем, что музей пустовал из-за только что начавшейся пандемии COVID-19. Примечательно, что кража была совершена в 167-й день рождения художника. Стоимость этой работы Ван Гога оценивается от трех до шести миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в США похищенные картины стоимостью 400 тысяч долларов нашли в номере мотеля. Пять дорогостоящих полотен, два из которых — работы знаменитых американских художниц Элен де Кунинг и Джейн Фрейлихер, были похищены 14 декабря 2022 года.

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    Никита Савин
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