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15:03, 29 сентября 2023Россия

Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО осужденных

Президент Путин почтил минутой молчания память осужденных, погибших на СВО

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Во время встречи с участниками боев под Урожайным президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших в зоне спецоперации осужденных. Трансляцию беседы главы государства с военными вел Telegram-канал Кремля.

Путин отметил, что под Урожайным вместе с участниками встречи «практически в окопе» сражались два бойца, которые добровольно вступили в состав Вооруженных сил России из мест лишения свободы и погибли. «Да, мы все люди. Каждый может совершать какие-то ошибки. Они когда-то их совершали. Но они отдали жизнь за родину, и они искупили свою вину в полной мере», — заявил президент.

Глава государства заверил, что российские власти сделают все для оказания помощи близким погибших осужденных.

Президент подчеркнул, что как раз 29 сентября проходят похороны одного из этих бойцов и предложил почтить память осужденных минутой молчания.

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    Сергей Истомин
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