Россияне бросились скупать один вид товаров из-за аномального тепла

Группа ВТБ: спрос на товары для пикника вырос на 26 % из-за аномального тепла

Аномально теплая погода в сентябре 2023 года привела к тому, что россияне бросились скупать товары для пикника — спрос на предметы для шашлыка и барбекю вырос на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такую статистику приводят аналитики сервиса «Продажи.рф» на основании данных магазинов, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ). Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации специалистов, в первый месяц осени россияне приобрели 455 тысяч товаров из этой категории и потратили на них в общей сложности почти 100 миллионов рублей. В августе интерес к продукции для пикника существенно не менялся относительно 2022 года — было куплено более 720 тысяч товаров на 157 миллионов рублей. Однако затем традиционного для сентября спада внимания к ним не случилось, отмечают аналитики.

Средний чек в указанной категории немного снизился по сравнению с сентябрем прошлого года и составил 273 рубля. Дороже всего покупателям обходились решетки для гриля — в среднем 717 рублей, а наиболее бюджетным товаром оказалась жидкость для розжига — в среднем 158 рублей.

«Аномально теплый и сухой сентябрь 2023 года продлил сезон барбекю. Жители страны проводили выходные за городом и продолжали активно покупать уголь, розжиг, товары для жарки мяса, птицы и рыбы на открытом огне. Спрос на них в сравнении с августом снизился всего на треть, хотя традиционно сезонное снижение больше: так, в 2022 году в сентябре спрос на перечисленные товары упал к августу на 50 процентов», — комментирует Татьяна Гребенкина, руководитель направления аналитических исследований «Продажи.рф».

Ранее сообщалось, что в сентябре в России также резко вырос спрос на товары из категории «предметы интерьера» — продажи продукции для уюта в доме увеличились на 110 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.