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14:16, 29 сентября 2023Наука и техника

Российские разработчики выпустили игру об ужасах Второй мировой войны

Игра Torn Away от московской студии Perelesoq вышла в Steam

Московская студия Perelesoq выпустила игру Torn Away. Создание проекта заняло четыре года, рассказали «Ленте.ру» российские разработчики.

По словам авторов проекта, игра позволит «взглянуть на ужасы Второй мировой войны глазами ребенка». Это интерактивная история, сочетающая в себе элементы приключенческих игр и стелса. Главной героиней стала десятилетняя девочка Ася, которая смогла сбежать из немецкого трудового лагеря.

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Как рассказывали в Perelesoq, за время создания Torn Away разработчики столкнулись с кризисом, а также сменили издателя игры. Так, прошлый издатель Nordcurrent из Литвы отказался работать с Perelesoq и планировал лишить студию прав на игру. В результате права удалось сохранить, и разработчики стали работать с издателем OverGamez.

Torn Away вышла на ПК и доступна в Steam c 29 сентября.

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    Геннадий Сходненский
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