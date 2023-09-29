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16:35, 29 сентября 2023Путешествия

Участникам СВО вернут деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки

Утверждено постановление о возврате денег участникам СВО за несостоявшиеся туры

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство России утвердило постановление о возврате денег за несостоявшиеся зарубежные туры участникам специальной военной операции (СВО) и их родственникам. Соответствующий документ поступил в распоряжение ТАСС.

Источник уточняет, что мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые принимают участие в СВО с 24 февраля 2022 года, и члены их семей имеют возможность вернуть деньги за несостоявшиеся поездки за рубеж. Отмечается, что средства будут возмещены из фонда персональной отвественности туроператора.

Известно также, что это решение касается ситуаций, когда туроператор не располагает достаточным количеством денег для возврата.

По данным агентства, для возмещения стоимости тура мобилизованному или членам его семьи следует подать туроператору или турагенту заявление о расторжении договора в течение трех лет со дня его заключения. Деньги должны быть возвращены в течение 10 дней с момента подачи такого заявления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми. Он подчеркнул, что для страны безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Родину.

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    Алина Черненко
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