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18:15, 29 сентября 2023Силовые структуры

Российский полицейский сел на 12 лет за драку с родственником

В Тюмени суд дал 12 лет экс-сотруднику МВД за избиение родственника на торжестве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Центральный районный суд Тюмени приговорил 37-летнего бывшего начальника отдела следственного подразделения регионального управления МВД России за пьяную драку с родственником на семейном торжестве к 12 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Экс-полицейский признан виновным по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, которые также сочли подсудимого не заслуживающим снисхождения. Его отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что в июле 2022 года мужчина был в отпуске и пришел на семейное торжество. После застолья он поссорился с родственником и стал его избивать. Пострадавшего госпитализировали, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сотрудника МВД уволили со службы за порочащий проступок.

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    Любовь Ширижик
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