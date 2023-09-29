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13:29, 29 сентября 2023Мир

В МИД обвинили США в блоковом подходе к Юго-Восточной Азии

Постпред РФ в Вене Ульянов: США проецируют блоковый подход на Юго-Восточную Азию

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

США проецируют блоковый подход из Европы на Юго-Восточную Азию. С таким обвинением выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Сейчас под эгидой американцев предпринимаются усилия по консолидации троек в составе США — ЯпонияРеспублика Корея, четверок Токио — СеулКанберра — Веллингтон... Конечно, все это усугубляет политическую и военно-политическую ситуацию в этом регионе, поскольку то, что делается в этом плане в добавление к уже существующему формату AUCUS», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время США возглавляют процесс создания новых враждебно настроенных союзов на Востоке. Таким образом Соединенные Штаты подтягивают участников к практической кооперации с НАТО и внедряют свою инфраструктуру на тихоокеанском театре.

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    Виктория Кондратьева
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