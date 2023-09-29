Украина ради денег пошла на уступки поддерживающему военных из РФ банку Венгрии

НАПК: Украина пошла на уступки Венгрии ради €500 млн помощи от ЕС

Украина временно приостановила статус главного банка Венгрии ОТР Bank и пяти греческих компаний из перечня «международных спонсоров войны». Страна пошла на такие уступки ради того, чтобы разблокировать деньги из военного фонда ЕС, сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

«Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа, а также исключит возможность блокировки Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности России продолжать войну», — сказано в сообщении.

Статус «международного спонсора войны» крупнейший венгерский банк получил потому, что его отделение в РФ предоставляет льготные условия кредитования для российских военных. Из-за этого Венгрия уже не в первый раз заблокировала военную помощь Евросоюза для Украины до тех пор, пока банк не исключат из реестра НАПК.

В мае премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в список «врагов Украины». Причина — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию, создатели базы назвали Орбана «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений».