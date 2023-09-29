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13:33, 29 сентября 2023Россия

Анонсировано видеообращение Путина

Песков: Путин видеообращением поздравит с Днем воссоединения новых регионов

Фото: Mikhail Metzel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин видеообращением поздравит россиян с Днем воссоединения новых регионов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы имеем в виду, что будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с Днем воссоединения новых регионов с Россией», — пояснил представитель Кремля.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

28 сентября 2023 года Путин подписал закон, согласно которому устанавливается День празднования воссоединения новых регионов с Россией. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник в России будут отмечать 30 сентября.

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    Никита Абрамов
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