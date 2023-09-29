Вода из прорвавшейся трубы в московском ЖК залила жильцов и попала на видео

В столичном ЖК «Life-Кутузовский» затопило лифты и лестницы

В столичном ЖК бизнес-класса «Life-Кутузовский» прорвало трубы, из-за чего залитым оказался целый подъезд вместе с лифтами. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Москва».

Жилищный комплекс расположен на улице Гжатской, дом 5, корпус 1. На видео жительница дома показывает кадры залитого водой пола на 22-м этаже, при этом она идет по нему босиком. «Мы просто тонем!» — говорит она. Вода обильно льется с потолка на пол возле лифтов, она также заполнила коридор, в котором расположены ведущие в квартиры жильцов двери. Жильцы заявили, что затопление произошло по вине управляющей компании «Пионер».

Ранее потоп произошел в паркинге апарт-отеля Екатеринбурга. Владелица одной из машин, стоящих на парковке апарт-отеля «Огни Екатеринбурга», рассказала, что дорогие автомобили затопило водой из канализации. Вывезти машины из паркинга смогла только часть жильцов.