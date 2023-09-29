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11:53, 29 сентября 2023Экономика

Россияне назвали вредные финансовые привычки своих детей

«СберНПФ»: 14 % родителей уверены, что их дети не знают цены деньгам

Фото: Studio113 / Shutterstock / Fotodom

Каждый третий родитель (32 процента) заявил, что его ребенок совершает импульсивные траты. О вредных финансовых привычках детей говорится в опросе «СберНПФ» и образовательной компании Maximum Education, который есть в распоряжении «Ленты.ру». Исследование проходило в августе 2023 года среди 1,2 тысячи россиян из всех федеральных округов, у которых есть дети от 6 до 18 лет.

Около четверти опрошенных родителей (23 процента) обеспокоены тем, что их дети слишком часто покупают фастфуд. О том, что их сыновьям и дочерям сложно контролировать расходы, рассказали 14 процентов опрошенных родителей. Они считают, что по этой причине у их детей быстро заканчиваются деньги.

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Также 14 процентов респондентов заявили, что их дети не знают цены деньгам. По мнению 13 процентов, их сыновьям и дочерям тяжело копить из-за нехватки терпения, а четыре процента заявили, что те часто теряют наличные деньги.

Взрослым также может быть тяжело контролировать траты. Ранее исследование мобильного приложения «Город» показало, что почти половина россиян (48 процентов) имеет вредные финансовые привычки. Почти треть (29 процентов) респондентов рассказали, что любят совершать спонтанные покупки, а 15 процентов сообщили, что не планируют их заранее. Также многие забывают отказываться от ненужных подписок на различные сервисы, дают деньги в долг и не требуют их назад или берут новые кредиты для погашения старых.

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    Мария Черкасова
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