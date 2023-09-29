Звезда «Отступников» решил избавиться от дома в Вегасе

Марк Уолберг выставил на продажу дом в Вегасе спустя год после покупки

Таунхаус голливудского актера и продюсера Марка Уолберга выставлен на продажу спустя год после покупки. О поспешной продаже актером своего дома в Вегасе пишет New York Post.

За свой двухэтажный таунхаус в роскошном районе Вегаса под названием Саммит-Сити Уолберг просит 16,6 миллиона долларов. Очевидных причин продавать роскошный дом площадью 680 квадратных метров спустя всего год после его приобретения издание не называет.

Такое решение голливудского актера удивляет еще больше, если учесть его бурную предпринимательскую деятельность в Вегасе. Уолберг приобрел здесь несколько фитнес-центров сети F45, чей бренд он широко рекламирует. Также вместе с братьями он владеет франшизой ресторанов «Уолбургер» и собственной линией спортивной одежды Municipal. В июне 2023 года американская звезда «Отступников», заявил о намерении основать в Неваде собственную киностудию с десятью тысячами рабочих мест.

Ранее Марк Уолберг продал свой особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз за 55 миллионов долларов. Ему удалось найти покупателя после того, как он сделал на объект многомиллионную скидку.