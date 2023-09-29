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12:26, 29 сентября 2023Среда обитания

Звезда «Отступников» решил избавиться от дома в Вегасе

Марк Уолберг выставил на продажу дом в Вегасе спустя год после покупки

Фото: Sun West Custom Homes

Таунхаус голливудского актера и продюсера Марка Уолберга выставлен на продажу спустя год после покупки. О поспешной продаже актером своего дома в Вегасе пишет New York Post.

За свой двухэтажный таунхаус в роскошном районе Вегаса под названием Саммит-Сити Уолберг просит 16,6 миллиона долларов. Очевидных причин продавать роскошный дом площадью 680 квадратных метров спустя всего год после его приобретения издание не называет.

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Такое решение голливудского актера удивляет еще больше, если учесть его бурную предпринимательскую деятельность в Вегасе. Уолберг приобрел здесь несколько фитнес-центров сети F45, чей бренд он широко рекламирует. Также вместе с братьями он владеет франшизой ресторанов «Уолбургер» и собственной линией спортивной одежды Municipal. В июне 2023 года американская звезда «Отступников», заявил о намерении основать в Неваде собственную киностудию с десятью тысячами рабочих мест.

Ранее Марк Уолберг продал свой особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз за 55 миллионов долларов. Ему удалось найти покупателя после того, как он сделал на объект многомиллионную скидку.

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    Виктория Клабукова
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