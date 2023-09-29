В теплой погоде увидели угрозу для одной отрасли экономики

Reuters: производителям одежды угрожают убытки из-за аномально теплой осени

Необычно теплая осень по всему миру угрожает производителям одежды, которые могут столкнуться с убытками из-за падения спроса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей международных брендов и данные о погоде.

На фоне аномальной для этого времени года погоды потребители реже покупают теплую одежду, такую как пальто, куртки и свитеры. Это особенно вызывает беспокойство производителей перед традиционным предпраздничным сезоном распродаж. «Если зимняя одежда будет плохо продаваться, это станет проблемой для отрасли в этот праздничный сезон, и если это случится, то мы можем увидеть значительные скидки на эти товары в начале 2024 года», — заявил аналитик Morningstar Research Дэвид Шварц.

По данным компании Weather Trends International, четвертый квартал этого года начнется с более высокой температуры, чем обычно. При этом в период с октября по декабрь (так называемый сезон праздничных распродаж) в США будет в среднем на 1-7 градусов по Цельсию теплее по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор и основатель Weather Trends International Билл Кирк отмечает, что месяц между «Черной пятницей» и Рождеством будет намного теплее, что приведет к накоплению в магазинах избыточных запасов и вынудит производителей еще больше снижать цены.

Многие бренды уже начали распродажи. Так, входящий в группу H&M бренд Cos сделал скидку 20 процентов на верхнюю одежду и трикотаж. Генеральный директор H&M Хелена Хельмерссон подтвердила, что покупатели откладывают покупки осенних вещей из-за более теплой погоды.

Аномальная погода обычно становится серьезной проблемой для ретейлеров, которые заранее размещают заказы и закупают товары на конкретные сезоны. По словам основателя Vision Brands USA Роберта Вудса, от 75 до 85 процентов объема производства крупных розничных сетей связано с длительным циклом разработки.

Ранее аналитики сервиса «Продажи.рф» на основании данных магазинов сообщили, что в сентябре россияне бросились скупать товары для пикника. Аномально теплая погода привела к росту спроса на предметы для шашлыка и барбекю на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.