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15:25, 29 сентября 2023Ценности

Блогерша назвала россиянам главную ошибку при стирке полотенец

Фото: pablo ramos / Unsplash

Российская блогерша Любовь Гончарова назвала главную ошибку при стирке полотенец. Соответствующую информацию публикует портал «Городовой».

По словам эксперта, при очищении полотенец от загрязнений не стоит добавлять кондиционер для белья. «С кондиционером нежелательно стирать полотенца, потому что там содержатся силиконы. Со временем махровая ткань может потерять свои впитывающие свойства и хуже сохнуть», — пояснила она.

Вместо этого собеседница издания посоветовала засыпать две столовые ложки пищевой соли в барабан стиральной машины. При этом она уточнила, что важно не выбирать режимы со чересчур большим нагревом воды. «Стирают полотенца при температуре до 60 градусов», — заключила Гончарова.

Ранее в сентябре были раскрыты эффективные способы избавиться от неприятных запахов полотенец. Специалисты призвали не загружать в машину большое количество порошка и после стирки сразу же вытаскивать их из барабана.

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    Екатерина Ештокина
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