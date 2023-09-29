Медведев призвал добиться устойчивости оружия к средствам ПВО и РЭБ противника

Медведев: нужно добиться устойчивости оружия к поставленным Киеву ПВО и РЭБ

России нужно добиться устойчивости оружия к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Киеву поставляют из-за рубежа. Такую задачу назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

Медведев 29 сентября посетил место испытаний советских баллистических ракет — полигон Красный Яр, расположенный в Астраханской области. Там политик присутствовал при испытательном пуске модернизированной высокоточной ракеты.