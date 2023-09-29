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15:23, 29 сентября 2023Россия

Медведев призвал добиться устойчивости оружия к средствам ПВО и РЭБ противника

Медведев: нужно добиться устойчивости оружия к поставленным Киеву ПВО и РЭБ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

России нужно добиться устойчивости оружия к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Киеву поставляют из-за рубежа. Такую задачу назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

Медведев 29 сентября посетил место испытаний советских баллистических ракет — полигон Красный Яр, расположенный в Астраханской области. Там политик присутствовал при испытательном пуске модернизированной высокоточной ракеты.

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    Анастасия Шейкина
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