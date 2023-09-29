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22:35, 29 сентября 2023Мир

Салливан назвал Блинкена задирой

Салливан сообщил, что госсекретаря Блинкена в администрации США считают задирой
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что госсекретаря Энтони Блинкена в американской администрации считают задирой. Об этом сообщает РИА Новости.

Салливан на мероприятии, которое было организовано журналом Atlantic, рассказывал о смене главы комитета начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию Марка Милли. Помощник президента США сравнил приходящих на должности людей с новенькими учениками в школах, которые пытаются узнать, кто есть кто в классе.

Когда речь зашла о задирах, Салливан вспомнил госсекретаря Соединенных Штатов.
«Это Тони Блинкен само собой. [Министр обороны США Ллойд] Остин — скорее болтун», — сказал Салливан.

Ранее американский лидер Джо Байден в ходе встречи со спонсорами своей кампании заявил о желании залезть на дерево. Политик выступал на мероприятии по сбору средств в пригороде Сан-Франциско. Как сообщил журналист пула, Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди дворика, так как не хочет домой.

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    Марина Совина
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