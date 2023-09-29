Звезду «Счастливы вместе» пытались отрезвить в течение двух недель

Shot: звезду «Счастливы вместе» Захарову две недели пытались отрезвить

Звезду сериала «Счастливы вместе» Юлию Захарову пытаются привести в себя на протяжении двух недель после того, как исполнительница роли Лены Полено появилась на церемонии прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на знакомых актрисы.

В окружении артистки сообщили, что в день прощания с Гришечкиным актриса смешала антидепрессанты с «приличной дозой алкоголя». Тогда Захарова выглядела похудевшей, плакала, после чего нагрубила окружающим во время разговора с журналистами, а также не смогла устоять на ногах и ждала такси, сидя на бордюре.

По словам собеседника агентства, через неделю запланирован спектакль с участием артистки, однако будет ли она в состоянии появиться на сцене, неизвестно. Сообщается, что попытки близких актрисы отрезвить ее пока безуспешны.

Ранее знакомая Захаровой рассказала, что та страдает алкогольной зависимостью. По ее словам, Захарова пьет на гастролях и не закусывает, отчего сильно сбросила вес. В окружении артистки добавили, что супруг Захаровой пытается бороться с ее зависимостью.