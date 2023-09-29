Финляндия заключит секретные договоры с землевладельцами у границы с Россией

HS: Финляндия заключит секретные договоры с землевладельцами у границы России

Финские военные заключают секретные договоры с землевладельцами у границы с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа», — сказано в материале.

Уточняется, что при подписании соглашения землевладелец получит единовременную выплату в 750 евро. Соответствующий договор позволяет Силам обороны строить на участке оборонительные сооружения, а позднее заключать отдельные договоры об аренде этих объектов. Действие соглашения рассчитано на 20 лет.

Силы обороны проинформируют владельца объекта об использовании объекта для срочного строительства по телефону, письмом или электронной почтой не позднее чем за день до начала строительства, говорится в договоре.

Ранее Финляндия ввела круглосуточный контроль за автомобилями из России. Отмечается, что до принятия соответствующего решения таможенный контроль осуществлялся лишь в дневное время.