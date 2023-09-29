В Москве запустили второй маршрут для речных электротрамваев

АГН «Москва»: Собянин открыл новый маршрут движения речного электротранспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Об этом сообщает агентство городских новостей (АГН) «Москва».

Движение электротрамваев будет круглогодичным, они будут проходить от причала от станции ЗИЛ до Печатников. Длина маршрута составляет более девяти километров, он поможет пассажирам сэкономить до 30-40 минут на дороге.

Мэр Москвы указал, что первый маршрут электротрамваев, следующий от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы», пользуется у москвичей огромной популярностью, транспортом уже воспользовались почти четверть миллиона пассажиров. Он выразил надежду, что второй маршрут будет не менее интересным и востребованным.

В зоне притяжения нового маршрута проживает 700 тысяч человек, а также строится около 1,5 миллиона квадратных метров новой недвижимости, где будут проживать еще 150 тысяч человек. Запуск двух маршрутов позволит улучшить транспортное обслуживание для 1,5 миллиона москвичей, проживающих в 18 районах города.

На причалах расположена комфортная зона ожидания с диванами, а каждый желающий может купить в поездку кофе. Оплатить проезд можно с помощью банковской карты, картой «Тройка» или абонементом «Единый».

Ранее сообщалось, что наценка на жилье в пешей доступности от причалов в Москве составляет 10-30 процентов. В столице строится 19 новостроек бизнес- и премиум-класса, расположенных в пешей доступности от речного транспорта. Большая часть предложений сосредоточена на юге Москвы, в центре города и на западе столицы представлены по два ЖК. Такое распределение обусловлено развитием промзон и речных портов в южном направлении города.