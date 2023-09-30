Командир «Ахмата» рассказал о ежедневных успехах ВС России

Командир «Ахмата» заявил об успехах на кременском и белогоровском направлениях

Различные подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ), в частности спецназ «Ахмат», показывают ежедневные успехи на кременском и белогоровском направлениях в Донбассе. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом командир «Ахмата» Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

«Подразделения "Ахмат" находятся на участке Кременная, Берестовое, Белогоровка. Хочу отметить, что за последний период на этом участке особенно: и на кременском, и на белогорском направлениях — наши подразделения очень хорошо продвинулись вперед и имеют достаточно серьезные результаты», — заявил Алаудинов.

По словам командира спецназа «Ахмат», каждый день российские войска продвигаются вперед и ликвидируют силы противника. «Эти оба направления у нас находятся в наступательных действиях, и я считаю, что у них продвижение идет достаточно хорошо», — добавил он.

Ранее Алаудинов рассказал о своем уважении к сдающимся в плен бойцам ВСУ. По его мнению, многие украинские солдаты оказываются на фронте не по своей воле и понимают, что их используют в качестве пушечного мяса.