Генштаб Канады встревожила быстрота пополнения Россией арсенала боеприпасов

Генштаб Канады: Россия быстрее ожидаемого пополняет арсенал боеприпасов

Россия быстрее ожидаемого пополняет свой арсенал боеприпасов. Это признал начальник генштаба Канады генерал Уэйн Эйр, сообщает радиостанция Radio-Canada.

«Это вызывает все большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось», — сказал он.

По мнению главы канадского генштаба, если стране придется тратить свои боеприпасы такими же темпами, как у Украины, их запас будет исчерпан в течение нескольких дней. В публикации уточняется, что с февраля 2022 года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 миллиметров.

Генерал также посетовал на неудовлетворительное техническое состояние боевых танков Канады. По его словам, не все они являются рабочими из-за нехватки запасных частей и специалистов.

Ранее в США заявили, что в Вооруженных сил Украины могут закончиться запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp к октябрю 2023 года.