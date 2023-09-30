Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 30 сентября 2023Мир

Генштаб Канады встревожила быстрота пополнения Россией арсенала боеприпасов

Генштаб Канады: Россия быстрее ожидаемого пополняет арсенал боеприпасов

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Россия быстрее ожидаемого пополняет свой арсенал боеприпасов. Это признал начальник генштаба Канады генерал Уэйн Эйр, сообщает радиостанция Radio-Canada.

«Это вызывает все большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось», — сказал он.

По мнению главы канадского генштаба, если стране придется тратить свои боеприпасы такими же темпами, как у Украины, их запас будет исчерпан в течение нескольких дней. В публикации уточняется, что с февраля 2022 года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 миллиметров.

Генерал также посетовал на неудовлетворительное техническое состояние боевых танков Канады. По его словам, не все они являются рабочими из-за нехватки запасных частей и специалистов.

Ранее в США заявили, что в Вооруженных сил Украины могут закончиться запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp к октябрю 2023 года.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Игорь Дмитров
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали шатдаун правительства с 1 октября катастрофой для Украины

    Стало известно о значительном повышении ценника на выступления Игоря Николаева

    Зеленский анонсировал создание военного фонда на Украине

    МИД Азербайджана прокомментировал иск Армении к Баку в суд ООН

    Российский военный назвал уязвимое место украинских РСЗО «Ураган»

    Игорь Николаев решил повысить цены на выступления минимум на миллион рублей

    В Германии заявили о праве Украины атаковать ракетами Taurus территорию России

    Дзагоев объяснил решение перейти в греческий клуб

    В Херсонской области сравнили отказ Запада признать регион с лаем чужих собак

    В ДНР рассказали о применении ВСУ химического оружия под Горловкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости