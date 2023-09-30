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20:50, 30 сентября 2023Мир

Китай сократил поставки дронов на Украину

Китайские компании сократили поставки дронов на Украину из-за контроля экспорта

Фото: Bram Janssen / AP

Китайские компании сократили поставки дронов на Украину. Об этом пишет The New York Times.

Известно, что 1 сентября в Китае был введен контроль за экспортом беспилотников, вследствие чего предприятия снизили число их поставок. Однако отмечается, что фирмы, которые готовы снабжать Украину дронами, настаивают на использовании сложных торговых сетей.

При этом уточняется, что из-за новых правил некоторые покупатели вынуждены провозить контрабандой или одалживать у знакомых из-за рубежа детали для летающих аппаратов. По словам собеседников издания, введенный Пекином экспортный контроль может осложнить ситуацию.

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По информации издания со ссылкой на торговые данные, за первое полугодие текущего года китайские фирмы предоставили Украине дронов и необходимых к ним материалов на сумму более 200 тысяч долларов (19, 2 миллиона рублей).

Кроме того, как заявили представители британского Королевского института объединенных служб, силы Украины лишаются примерно 10 тысяч беспилотников в месяц.

Ранее в сентябре в Китае назвали способ урегулировать конфликт на Украине. Зампредседателя КНР Хань Чжэн на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал стороны прийти к прекращению огня. Он подчеркнул, что диалог является важным средством достижения международного партнерства в области безопасности.

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    Екатерина Ештокина
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