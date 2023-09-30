Названы три предотвращающие развитие деменции простые привычки

Терапевт Чернышова: спорт и чтение стихов помогут снизить риск развития деменции

Три простые привычки помогут снизить риск развития деменции, которая проявляется в виде нарушений функций памяти и работы мозга. Их назвала врач-терапевт Татьяна Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».

Во-первых, врач порекомендовала включить в повседневную жизнь занятия спортом, так как активность мозга напрямую зависит от физического самочувствия. «У физически активных людей гораздо больше шансов прожить дольше без проблем с памятью», — добавила Чернышова.

Во-вторых, важно пробовать новое, например, ходить по неизвестным маршрутам, чтобы заставить мозг ориентироваться в пространстве, а также учить языки, читать наизусть стихи, разгадывать кроссворды и чистить зубы другой рукой.

В-третьих, стоит правильно питаться, так как это играет ключевую роль в профилактике деменции наравне с предыдущими двумя факторами. «Сбалансированные блюда с большим количеством зелени, фруктов и меньше полуфабрикатов с переработанными продуктами — залог здоровья тела и ума», — сообщила терапевт.

Ранее психотерапевт рассказала, что пользование интернетом снижает риск развития деменции у пожилых людей. «Социальная изоляция и одиночество могут ухудшать когнитивные функции. Интернет предоставляет возможность поддерживать социальные связи, а вместе с тем и умственные способности», — считает врач.