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07:49, 30 сентября 2023Бывший СССР

Над центром Донецка сработала ПВО

РИА Новости: российская система ПВО сработала над центром Донецка

Фото: Народная милиция ДНР / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отработала над центральными районами Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Звук взрыва был слышен над центром города около 7:20 утром в субботу, 30 сентября. В небе остался след от противоракеты. Предположительно, силами ПВО был осуществлен перехват украинского ракетного удара.

Ранее Минобороны России сообщило, что войска ПВО пресекли попытку обстрела территории РФ ракетами реактивной системы залпового огня «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Летящие в сторону города объекты были сбиты. Пострадавших и разрушений нет.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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