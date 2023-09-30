Российский ученый заявил об ухудшении глобальных показателей экологии

Ученый Данилов-Данильян заявил об ухудшении глобальных показателей экологии

Российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил об ухудшении глобальных показателей экологии во всех сферах, кроме решения проблемы озоновых дыр. Его слова приводит РИА Новости.

«Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются, только кроме тех, это единственное исключение, которые характеризует состояние озонового слоя», — подчеркнул академик.

Данилов-Данильян выступил на Алтайском экономическом форуме «Нить природы». Он отметил, что характеристики озонового слоя улучшаются после принятия Монреальского протокола, ограничивающего оборот и производство озоноразрушающих веществ, однако в остальных показателях наблюдается негативная тенденция.

По словам ученого, происходит рост концентрации парниковых газов, сокращается площадь лесов, но увеличиваются пустыни, продолжается химическое загрязнение почвы.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что спасение планеты от глобального потепления потребует еще большего вложения денег в экологические инициативы и меньше политики, чтобы страны могли объединиться для борьбы с климатическим кризисом.