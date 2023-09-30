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05:12, 30 сентября 2023Мир

В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американцев

NYT: госпиталь Пентагона в Германии принимает раненных на Украине американцев

Фото: РИА Новости

Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников. Об этом сообщили обозреватели The New York Times (NYT) Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт.

По словам журналистов, Вооруженные силы Соединенных Штатов «втихую приступили к лечению раненых американцев и других бойцов», которые были эвакуированы с Украины, в региональном медицинском центре Ландштуль.

Как отмечается в материале, сотни граждан США, включая ветеранов, отправились на Украину.

«Неизвестное число из них подстрелили, поразили артиллерией, подорвали на минах или иным образом ранили в бою», — говорится в статье. По словам авторов, теперь Министерство обороны США вмешалось, чтобы предложить некоторым из наемников ту же помощь, которую ведомство оказывает действующим военнослужащим страны.

Ранее стало известно, что российские следователи в ходе доклада председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину рассказали о расследовании уголовных дел в отношении иностранных наемников. По данным следствия, удалось собрать доказательства и предъявить заочные обвинения еще 25 иностранным гражданам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины.

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