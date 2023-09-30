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08:52, 30 сентября 2023Мир

Военный вертолет США врезался в высоковольтную ЛЭП в штате Вашингтон

Военный вертолет США в Вашингтоне зацепил провода высоковольтной ЛЭП

Фото: U.S. Army/Sgt. Ryan Jenkins / Reuters

Военный вертолет США зацепил провода высоковольтной линией электропередачи (ЛЭП) недалеко от города Беверли в штате Вашингтон. Об этом сообщила компания-поставщик электроэнергии округа Грант Grant PUD.

После обрыва проводов начался пожар. Кабели частично упали в реку Колумбия, частично — на шоссе. Сейчас дорога перекрыта.

В марте самолет Ан-24, который принадлежит авиакомпании «Полярные авиалинии», при приземлении столкнулся с опорой линии электропередачи (ЛЭП) в аэропорту поселка Белая гора в Якутии. Электромагистраль располагалась на площади маневрирования аэродрома. Никто не пострадал. После случившегося Росавиация начала проверку.

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