Военный вертолет США врезался в высоковольтную ЛЭП в штате Вашингтон

Военный вертолет США в Вашингтоне зацепил провода высоковольтной ЛЭП

Военный вертолет США зацепил провода высоковольтной линией электропередачи (ЛЭП) недалеко от города Беверли в штате Вашингтон. Об этом сообщила компания-поставщик электроэнергии округа Грант Grant PUD.

После обрыва проводов начался пожар. Кабели частично упали в реку Колумбия, частично — на шоссе. Сейчас дорога перекрыта.

В марте самолет Ан-24, который принадлежит авиакомпании «Полярные авиалинии», при приземлении столкнулся с опорой линии электропередачи (ЛЭП) в аэропорту поселка Белая гора в Якутии. Электромагистраль располагалась на площади маневрирования аэродрома. Никто не пострадал. После случившегося Росавиация начала проверку.