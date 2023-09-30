«Известия»: созданная по стандарту НАТО украинская ПВО оказалась бесполезна

Российские войска преодолели заслон украинской противовоздушной обороны (ПВО), выставленный новой тактической группой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Известиям» рассказали осведомленные источники.

Речь идет об ударе по местам хранения западных крылатых ракет Storm Shadow, стоянкам самолетов и пунктам управления, состоявшемся 25 сентября. Его особенность заключается в том, что Вооруженным силам России противостояла тактическая группа, полностью вооруженная немецкими зенитными ракетными комплексами IRIS-T и повторяющая организационно-штатную структуру частей НАТО. Тем не менее это созданное по стандартам альянса соединение оказалось бесполезно, не сумев выполнить поставленные задачи.

Ранее военный эксперт, офицер ПВО запаса Владислав Шурыгин рассказал, что Россия ведет охоту за переданными Киеву IRIS-T. Он обратил внимание, что ВСУ пытаются модернизировать систему ПВО путем внедрения западных систем. Одним из шагов Киева он назвал создание Киевом мобильной боевой группы, которая пытается ловить российскую авиацию и средства воздушного поражения.