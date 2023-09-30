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13:22, 30 сентября 2023Бывший СССР

Губернатор Херсонской области заявил о желании вернуть Измаил в состав России

Глава Херсонщины Владимир Сальдо заявил о желании вернуть Измаил в состав России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил в рамках проведения специальной военной операции (СВО) дойти до города Измаила в Одесской области. На данную тему он высказался в интервью телеканалу «Таврия».

Глава региона заявил о желании пройти путь знаменитых военных деятелей прошлого до указанного населенного пункта. При этом он отметил, что следует включить соответствующие земли в состав России.

«Мы все равно вернемся в Херсон, вернемся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потемкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию», — пояснил политик.

Ранее в сентябре Владимир Сальдо заявил, что основные мероприятия по интеграции региона в составе России завершены. По его словам, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти России продолжат до начала 2026 года.

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    Алина Гостева
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