Владимир Кличко объяснил отказ от службы в ВСУ нежеланием умирать за Украину

Брат мэра Киева Виталия Кличко экс-чемпион мира по боксу Владимир отказался умирать за Украину. Так он объяснил свое нежелание служить в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ) телеканалу ZDF.

«Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — сказал Кличко.

Он также выразил мнение, что украинцы, в отличие от российских граждан, готовы идти на службу добровольно. «Украинцы другие... Большинство людей, которые у нас на фронте, не мобилизованы», — заявил боксер.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что мобилизацию на Украине в народе называют «могилизацией», поскольку граждане после провального контрнаступления «уже начинают заканчиваться и попадать в "мясную мясорубку" не хотят». «Поэтому военкомы пытаются отловить на улице кого угодно. Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз», — добавил дипломат.