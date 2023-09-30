Экономист назвал самый эффективный способ накопить деньги

Экономист Беляев посоветовал откладывать в копилку 10 процентов дохода

Важно понимать, что способа моментально накопить средства в больших масштабах для людей с невысоким заработком не существует, это монотонная и последовательная работа, обозначил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, как наиболее эффективно откладывать деньги.

«Правило 10 процентов»

Чтобы сформировать накопления без ущерба для текущего потребления, необходимо отправлять в копилку 10 процентов от любого дохода, сообщил экономист. При этом средства важно откладывать на определенный счет сразу, как только вы получили зарплату.

Это должен быть платеж непременный, как налоги, как за квартиру, не надо ждать и смотреть, что у вас останется в конце месяца Михаил Беляев экономист

Рациональное планирование расходов

Кроме того, по словам собеседника «Ленты.ру», стоит рационально использовать свои денежные средства. «Это не значит, что надо себя ужимать до аскетического состояния, но вы должны смотреть, что для вас значимо, что незначимо, избегать эмоциональных покупок, которые происходят под влиянием сиюминутных прихотей и являются необязательными», — уточнил эксперт.

«Во-вторых, очень хорошо разводить расходы во времени, то есть соизмерять с доходами крупные обязательные покупки. Допустим, у вас на последнем издыхании работает что-то из бытовой техники — вы должны поймать тот момент, когда вам наиболее выгодно сделать это приобретение в соответствии с вашим доходом или отсутствием каких-то дополнительных расходов», — посоветовал Беляев.

Также экономист рекомендовал изучить информацию о налоговых вычетах и пользоваться всеми возможными скидками. «Скидки могут быть небольшими, но когда у тебя, допустим, их пять, это уже ощущается. Хорошо еще сравнивать возможную скидку, которую ты получишь с каким-то продуктом. Условно, ты получил скидку в тысячу рублей — вроде ерунда, а это все-таки два килограмма мяса», — сказал он.

Вложения

«Когда ты уже сформировал какую-то подушку — сразу положить ее в доходный актив, хотя бы на вклад в банк. Пусть это небольшие проценты, но все равно это проценты, какой-то доход. Потом, когда ты уже сделал подушку и слегка освоил финансовую грамотность, можно привлекать другие инструменты, например, приобщаться к операциям на рынке ценных бумаг, хотя бы через индивидуальные инвестиционные счета», — подытожил эксперт.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Алексей Чичикин в беседе с «Лентой.ру» посоветовал хранить сбережения в разных валютах. При этом, с его слов, большая доля сбережений должна быть в той валюте, в которой предполагаются большие траты.