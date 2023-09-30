Военкор рассказал об обстановке в Клещеевке

Военкор Коц заявил о попытках ВСУ атаковать позиции ВС России у Клещеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать линию обороны Российской армии в районе Клещеевки. О ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе рассказал в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

По данным военкора, бои идут на железной дороге восточнее населенного пункта. Артиллерия ВС РФ «перемалывает огромное количество» украинской пехоты, однако ситуация усложняется тем, что ВСУ бросают новые силы на участок.

«Тяжелое противостояние на километровом участке железки. Все, кто сейчас там обороняется, — герои. Держитесь, парни!» — заключил репортер.

Ранее Минобороны сообщало, что на донецком направлении российские военные отразили еще семь атак со стороны Украины. Бойцы ВСУ пытались атаковать российские позиции в районе поселений Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик. При этом действия противника не увенчались успехом.