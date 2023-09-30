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18:33, 30 сентября 2023Спорт

Лидер РПЛ продлил серию без поражений до десяти матчей

«Краснодар» со счетом 2:0 обыграл «Рубин» в матче десятого тура РПЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Краснодар» одержал победу над «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Открыл счел в игре Джон Кордоба на 24-й минуте. Увеличил преимущество краснодарцев Олакунле Олусегун.

«Краснодар» — лидер РПЛ — продлил серию без поражений до десяти матчей. На счету команды 24 очка. «Рубин» с девятью очками располагается на 13-м месте турнирной таблицы.

В следующем туре «Краснодар» 7 октября сыграет на своем поле с «Ростовом». «Рубин» днем позднее на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

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    Дарья Коршунова
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